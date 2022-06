Wonder Boy Collection est sorti sur PS4, PS5 et Nintendo Switch

Publié le Mardi 7 juin 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Retro

Wonder Boy (1986)

Wonder Boy in Monster Land (1987)

Wonder Boy in Monster World (1991)

Monster World IV (1994)

Inin Games et Strictly Limited Games viennent de sortir Wonder Boy Collection sur PS4 (compatibl PS5) et Nintendo Switch.La petite série phare des années 80 et 90 s'offre donc une petite compilation dans laquelle vous pouvez retrouver 4 jeux. Elle est disponible en version dématérialisée sur les stores PlayStation et Nintendo, mais aussi en boîte collector sur le site de Strictly Limited Games, à cette adresse Les titres inclus dans cette compilation sont :Pour rapel, il s'agit de jeux de plateformes/action.