Ruggnar, un petit jeu de plateformes made in France

Publié le Mardi 7 juin 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Jeu de nain, jeu de vilain ?

Développé par le studio français Sword N'Wands, édité par PID Games, Ruggnar est un petit jeu de plateformes dans lequel vous allez incarner un nain, armé de bougies... et uniquement de bougies.A la recherche d'un nouveau filon pour amasser des richesses, il va explorer des donjons vides de toute âme, mais remplis de pièges et puzzles qu'il lui faudra résoudre. Les niveaux sont générés aléatoirement.Pas d'ennemi, pas de combat, juste de la plateformes et de la réflexion. Ruggnar sort le 23 juin sur Steam