A quoi vous avez jouÃ© ce week-end ?

Publié le Lundi 6 juin 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Dites-nous

A quoi vous avez joué ce week-end ?

Jour ferié, mais pas trop, enfin ça dépend pour qui... le lundi de Pentecôte a été flingué par les vieux, mais en gros, une partie de la France bosse sans le vouloir, sans être payé, et l'autre ne bosse pas, mais n'est pas payé non plus.Bon, en attendant, vous avez joué à quoi ce plus ou moins long week-end ? Hein ?