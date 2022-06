- Final Fantasy XVI sur PS5 à l'été 2023

Publié le Vendredi 3 juin 2022 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Mais... mais... et la version PC ?

Producteur : Naoki Yoshida (FINAL FANTASY XIV Online, DRAGON QUEST X, DRAGON QUEST: Monster Battle Road)

Directeur en chef : Hiroshi Takai (FINAL FANTASY V, SaGa Frontier, THE LAST REMNANT)

Directeur créatif et scénario original : Kazutoyo Maehiro (FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XII, THE LAST REMNANT)

Directeur de la localisation : Michael-Christopher Koji Fox (FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XI Online, FINAL FANTASY VII Dirge of Cerberus)

Directeur artistique : Hiroshi Minagawa (FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY TACTICS)

Directeur des combats : Ryota Suzuki (DEVIL MAY CRY 5, Dragon’s Dogma, MARVEL VS. CAPCOM 2)

Character designer : Kazuya Takahashi (FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XI Online, FINAL FANTASY X)

Compositeur : Masayoshi Soken (FINAL FANTASY XIV Online, Mario Hoops 3 on 3, franchise Nanashi no Game)

Square Enix a annoncé sur son Final Fantasy XVI sera disponible sur PS5 à l'été 2023. Selon le communiqué de presse, le jeu est "un action-RPG en solo actuellement en développement pour la console PlayStation 5." La version PC semble donc avoir disparu des radars, ce qui a permis à Vincent de lancer un "les bâtards, j'espère que le prochain Elder Scroills sera exclusif à la Xbox et au PC, ça leur fera le cul".En attendant, Final Fantasy XVI, été 2023, PS5, donc.Une nouvelle vidéo a été dévoilée pour l'occasion.Square Enix a aussi dévoilé des membres de l'équipe de développement, en mode "z'avez vu, on a des super développeurs aguerris qui bossent dessus".Quant à l'histoire, vous serez plongés dans un monde Fantasy (logique avec le nom du jeu, hein) où les Emissaires sont des hommes et femmes dotés de pouvoirs surnaturels, leur permettant d'incarner des entités puissantes appelées Primordiaux, qui sommeillent en chacun d'entre eux. On va suivre l'histoire de Clive Rosfield, guerrier qui manie l'épée comme un maître. Il va devoir protéger son jeune frère Joshua, un émissaire de Phénix. Parce qu'il ne faudrait pas que le Phénix se fasse descendre.Ha ha ha.Phénix... descendre... des cendres... humour...