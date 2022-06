- Dragon Age: Dreadwolf annoncé

Publié le Vendredi 3 juin 2022 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Un retour attendu

EA a annoncé le retour de la saga Dragon Age, via un tout nouvel opus qui portera le nom de Dragon Age: Dreadwolf. Le jeu n'est pas attendu avant 2023. Au moins.On n'en saura pas plus. Du tout.Pas la moindre vidéo, pas la moindre info. Juste un "vous en saurez plus, plus tard dans l'année".Voilà voilà. Allez donc écrire une news avec ça.