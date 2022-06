Behind The Frame sort son petit pinceau sur Nintendo Switch et PS4

Publié le Vendredi 3 juin 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Un joli jeu

Petit jeu indépendant à ambiance, Behind the Frame est sorti l'année dernière sur PC et mobiles. Il est désormais disponible sur Nintendo Switch et PS4.Développé par Silver Lining Studio et co-édité par Akupara Games, le jeu vous demande de résoudre des puzzles à l’aide de votre pinceau, afin d’aider une jeune femme à finir son chef d’œuvre. Alors qu’une part de hasard semble guider les choses, vous allez découvrir un conte se voulant émouvant derrière des moments familiers.Pour l'occasion, un nouvel arc a été rajouté à l'histoire.