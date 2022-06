Endling : le renard sort en juillet

Publié le Vendredi 3 juin 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On vous a déjà parlé de ce petit jeu d'exploration, plateformes, à ambiance. Endling, sortira sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch et on connait désormais la date. Ce sera pour le 19 juillet. Il sera vendu 29,99 €.Pour rappel, e jeu est développé par Herobeat Studios et édité par HandyGames (THQ Nordic). Il vous met dans la peau d'une renarde, dernière de son espèce. Et cette jolie renarde va devoir lutter pour survivre, mais surtout nourrir et protéger sa portée.A redécouvrir en vidéo.