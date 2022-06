- Xbox : une nouvelle manette LGBTQIA+

Publié le Jeudi 2 juin 2022 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Les Hommes naissent TOUS libres et égaux en droit

L'année dernière, Microsoft a fait don de plus de 8 millions de dollars à des organisations qui soutiennent les communautés LGBTQIA+. Aujourd'hui, Microsoft et Xbox ont annoncé un don supplémentaire de 170 000 dollars à plusieurs organisations LGBQTIA+, ainsi que la possibilité pour les joueurs de faire un don de points via le programme Microsoft Rewards aux associations Mermaids, OutRight Action International, et National Center for Transgender Equality.

Le jeu Tell Me Why sera téléchargeable et jouable gratuitement pendant tout le mois de juin. DONTNOD, le studio à l'origine du jeu, fera également un don au Transgender Law Center et à Trans Lifeline, deux organisations à but non lucratif offrant des ressources et un soutien aux personnes trans, non binaires et genderqueer, et organisera des émissions en direct.

343 Industries célèbre le mois des Fiertés avec un emblème et une bannière inédits ! Pendant le mois de juin, quiconque se connectera à Halo Infinite recevra la bannière et l’emblème “Unity”, conçus pour les Spartans souhaitant afficher leurs couleurs !

Au cours du mois de juin, une livrée exclusive Forza pour la Pagani Zonda Cinque Roadster de 2009 sera offerte aux joueuses et aux joueurs de Forza Horizon 5, Forza Horizon 4 et Forza Motorsport 7.

De l’équipement des fiertés dans le Xbox Gear Shop et plus encore !

Pour soutenir le mois des fiertés, mois dans lequel les soutiens à la communauté LGBTQIA+ s'affichent en grand pour lutter contre l'exclusion, l'homophobie, le rejet, les violences... et j'en passe, Xbox va resortir sa manette aux couleurs arc-en-ciel.Déjà disponible en petite quantité l'année dernière, pour le même événement, largement plébiscitée, rapidement écoulée... elle revient donc cette année en plus grande disponibilité. Elle est, qui plus est, personnalisable en ligne via 34 drapeaux communautaires.Microsoft en profite pour souligner son engagement auprès des communautés LGBTQIA+ :