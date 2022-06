- Warhammer: Vermintide 2, une nouvelle extension

Publié le Jeudi 2 juin 2022 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Et c'est cadeau

Fasthshark, le studio suédois à l'origine du jeu Warhammer: Vermintide 2, a annoncé l'arrivée d'une nouvelle extension baptisée Be'lakor.Bonne nouvelle, cette extension est gratuite.Elle ajoute un nouveau niveau, le Temple des Ténèbres, mais aussi un nouvel ennemi, le Champion des Ténèbres. Et plein de petites joyeusetés pour ajouter du fun.Cette extension sera disponible dès le 14 juin, sur PC, Xbox One et PS4.Et pour ceux qui se demandent ce que vaut le jeu parce qu'ils sont passés à côté sans le voir, séance de rattrapage avec notre test