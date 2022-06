Vigor Chronicles: Absolution, un shoot en free-to-play

Publié le Jeudi 2 juin 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Dans la neige

Bohemia Interactive vient de sortir Vigor Chronicles: Absolution, un jeu de tir en free-to-play, donc gratuit. Vigor est un shoot en vue extérieur sorti en 2019, rebaptisé Vigor Chronicles au fur et à mesure de la sortie de nouvelles parties et histoires. D'ailleurs, Absolution introduit : une nouvelle histoire à écouter (de nombreuses cassettes vous permettent d'en suivre l'évolution) et à suivre, une nouvelle carte Élimination avec des changements majeurs pour ce mode de jeu, un nouveau consommable sous la forme d’une grenade radioactive, la nouvelle mitrailleuse L86A1 LSW, et s'accompagne de nombreux changements sur plusieurs autres armes et sur la qualité de vie des personnages.11 cassettes sont à trouver pour découvrir l'histoire des Dr. Dubois et Dr. Azimov, alors qu'ils poursuivent leurs recherches pour tenter d'inverser les radiations qui ravagent le monde.Le jeu est disponible sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch.