Romancing SaGa –Minstrel Song- Remastered annoncé par Square Enix

Publié le Mercredi 1 juin 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

La musique est insupportable

Square Enix a annoncé la sortie d'un nouveau jeu, Romancing SaGa –Minstrel Song- Remastered, pour l'hiver prochain. Le jeu sortira sur PC, via Steam, mais aussi sur PS4, PS5, Nintendo Switch, iOS et Android.Comme son nom l'indique, il s'agira d'un remake. Mieux encore : il s'agit du remake d'un remake. Le jeu, sorti sur PS2, était déjà le remake du jeu Romancing Saga sorti sur NES.Bon, là, ça n'a plus grand-chose à voir avec la version NES. Et puis, le jeu PS2 n'est sorti qu'au Japon. Donc.On vous passe les classiques "amélioration de la jouabilité", "amélioration graphique", "nouveautés de gameplay" annoncées par Square Enix. Encore heureux qu'ils améliorent jouabilité et graphisme par rapport à une version PS2.On suivra l'aventure de 8 personnages, chaque décision ayant un impact sur le scénario. Le tout dans un monde Fantasy. Avec une sorte de cowboy avec une énorme tête, qui joue de la guitare. Et une musique japonaise à la con, insupportable, qu'on vous propose de découvrir dans la bande-annonce.