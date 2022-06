Nemesis: Lockdown, le jeu vidéo adapté du jeu de plateau

Publié le Mercredi 1 juin 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Aliens, le retour

Gros succès des jeux de plateau Outre-Atlantique, Nemesis: Lockdown s'est offert une adaptation en jeu vidéo. Et elle vient de sortir sur Steam , en accès anticipé.Développé par Interstudio, édité par Awaken Realms, le jeu a été suivi de près par le créateur du jeu de plateau.Nemesis: Lockdown est inspiré par la saga Alien. Il s'agit d'un jeu d'horreur au tour par tour et à base de cartes. Vous y jouez un simple gars qui veut survivre. Et pour ça, il va falloir remplir certains objectifs. Même si ces objectifs vous demandent... de tuer d'autres joueurs. Et d'autres... de collaborer avec eux. Autrement dit, même si vous avez besoin d'eux, vous ne pourrez jamais faire totalement confiance aux autres joueurs.Le jeu se déroule sur la planète Mars, dans une base secrète, où les choses ont mal tournées.