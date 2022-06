Destroy All Humans 2! - Reprobed annoncé pour le 30 août

Publié le Mercredi 1 juin 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Les précommandes sont ouvertes

Sorti en 2006 sur PS2 et Xbox, Destroy All Humans 2! revient sur le devant de la scène dans une version Reprobed, à savoir retravaillée, à savoir un graphisme refait, des animations refaites, un gameplay amélioré et j'en passe...Le jeu proposera une campagne solo mai aussi du jeu en coop en écran splitté.Destroy All Humans 2! - Reprobed a été officialisé pour le 30 août prochain. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series, au prix de 39,99 € pour l'édition standard et 54,99 € pour l'édition Dressed to Skill, qui comprendra un DLC et un pack de skins supplémentaires. Sachant qu'un DLC sera déjà inclus à la version de base (et qu'il sera donc disponible sur cette version spéciale aussi). Les précommandes sont désormais ouvertes.Bande annonce.