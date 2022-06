- V Rising : gros carton après la bêta

Publié le Mardi 31 mai 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Le jeu a les dents qui rayent le parquet

Jjeu est signé Stunlock Studios, le studio à l'origine du jeu Battlerite, V Rising s'est récemment offert une bêta et vient d'être lancé en accès anticipé.Résultat, bim, 1 million de copies vendues.Les développeurs se sont fendus de remerciements et d'infos concernant l'évolution de cet accès anticipé. Vous pouvez les retrouver sur leur site V Rising est un MMO dans lequel vous allez incarner un vampire. Vous pourrez y créer votre clan, convertir et réduire en esclavage des humains, voire construire votre château... Il faudra faire avec les autres vampires, mais aussi les bandits et les chasseurs. Vous devrez aussi bien gérer les villages alentours, source de votre nourriture...