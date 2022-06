Publié le Mardi 31 mai 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Massadel fermier

Nintendo Switch Sports (Nintendo Switch) Horizon Forbidden West (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Kirby et le monde oublié (Nintendo Switch) Légendes Pokémon : Arceus (Nintendo Switch)

Horizon Forbidden West Ratchet & Clank Rift Apart Gran Turismo 7

Forza Horizon 5 Elden Ring Halo Infinite

Elden Ring Gran Turismo 7 Horizon Forbidden West

Vampire the Masquerade Swansong FIFA 22 WWE 2K22

Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe Kirby et le monde oublié

Farming Simulator 22 The Witcher 3 GOTY Vampire the Masquerade Swansong

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 20ème semaine de 2022.Comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le Massadel fermier. Il s'agit d'un fromage fermier au lait cru de vache qui vient d'Occitanie.Pas grand changement par rapport à la semaine dernière. Wii Sp... pardon, Nintendo Switch Sports se maintient à la tête du classement et on se dit qu'il va sans doute rester dans le top 5 un moment. Mario Kart 8 est, lui, indétronable.Voici lepour la semaine du 16 au 22 mai 2022 :SurSurSurSurSurSur