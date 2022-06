- Get Out of My Space, un X-Com like où vous jouez les aliens

Publié le Mardi 31 mai 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

'culés d'humains !

Get Out of My Space est un jeu d'action stratégie tactique au tour par tour, comme les jeux de la série X-Com, dont il s'inspire officiellement. A une différence près : vous ne jouez pas les humains attaqués par les aliens. Vous jouez les aliens. Et vous n'allez pas attaquer les humains, vous ne faites que vous défendre contre cette race conquérante et agressive qui enlève vos semblables pour faire des expériences dessus...Légitime défense, donc.Le jeu, développé par Onionmilk Studios, sortira à la fin de l'année. Une démo sera proposée dès le 13 juin, pour le Steam Fest, à récupérer sur la page Steam du jeu.