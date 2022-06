- Hamster on Rails : créez des voies ferrées pour hamster...

Publié le Mardi 31 mai 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

N'oubliez pas la roue

Aussi étonnant et complètement crétin soit cette idée de jeu, Hamster on Rails vous propose de créer des voies ferrées pour promener votre hamster sur les rails... si, si. Le jeu, développé par Visuel Arts Studio, a toutefois un scénario... Il vous faut choisir le meilleur trajet pour récupérer un maximum d'outils et matériaux durant votre périple, afin d'aider le peuple des hamsters.Vous pourrez même customiser votre hamster à l'aide de dizaines de costumes.Une démo sera disponible sur Steam , dès le 13 juin, pour le Steam Fest.