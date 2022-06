- Hauma : un point'n click policier

Publié le Mardi 31 mai 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Art allemand

Développé par SenAm Games, Hauma est un jeu mélange de point'n click et de visual novel, qui sortira sur PC à la fin de l'année. Il sera disponible en démo pour le Steam Fest, dès le 13 juin. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le jeu, via sa page Steam Dans Hauma, vous allez incarner Judith, une enquêtrice plongée dans les hautes sphères de la société munichoise... Exploration, interrogatoires, récupération d'indices... rien ne sera aisé dans cette aventure qui tourne autour de la maison des arts et autres vrais lieux de la ville.