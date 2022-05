New World : la mise à jour Arènes est disponible

Publié le Lundi 30 mai 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Petites bastons entre amis

Amazon Games a déployé la mise à jour "Arènes" pour son jeu New World. Il s'agit d'une mise à jour qui introduit notamment des arènes JcJ 3v3, une chaîne de récompense JcJ avec deux nouvelles monnaies ou encore de nouveaux Mutagènes d'expédition.Chaque mode JcJ donnera désormais aux joueurs un nouveau type d’expérience et une nouvelle monnaie spéciale : les sels d'Azoth.Les Profondeurs font maintenant partie de la rotation hebdomadaire de mutagènes d'expédition. 3 nouveaux types de mutation ont été ajoutés : "overgrown", "barbaric" et "aliénation".Enfin, •l'histoire des chevaliers varègues et de leur conquête du pouvoir se poursuit, avec l'ajout de quatre nouveaux ennemis varègues dans un nouvel épisode : le Broyeur, le Lancier, le Limier, et le Mage.