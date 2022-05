(TEST) Evil Dead : The Game (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Lundi 30 mai 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

No, no it was the woods themselves!

Vous le savez, à Gamalive, on prend des stagiaires. D'une part, ça nous permet de nous la couler douce. D'autre part, ça nous permet d'avoir des gens à traumatiser. D'autre autre part, ça nous permet de leur faire faire plein de conneries. Et d'autre autre autre part, ça leur permet de valider leur année d'études. Bref, tout le monde est gagnant, sauf leur santé mentale.En attendant de retrouver, dès cet été, trois nouvelles recrues, Yoann a demandé à rejoindre l'équipe en septembre. On lui a donc demandé de nous montrer de quoi il est capable sur le test d'Evil Dead : The Game.