Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juin

Publié le Lundi 30 mai 2022 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Escape from Monkey Island !

Far Cry 4

Escape from Monkey Island

Astrologaster

Across the Grooves

Calico

WRC 8

Apex Legends

Fall Guys

PUBG: Battlegrounds

Roblo

Battlefield 2042

Black Desert Mobile

FIFA 22

GWENT

Hearthstone

Madden NFL 22

Comme chaque mois, Amazon Prime Gaming vous offre des jeux gratuits. A récupérer si vous êtes abonnés Amazon Prime, et uniquement si vous êtes abonnés, bien entendu.Il faut cliquer sur "récupérer le jeu" dans votre compte Amazon Prime Gaming, et vous les garderez tant que vous resterez abonné.Ce mois-ci, ce sont 6 jeux qui vous sont offerts :Plus du contenu en jeu pour :