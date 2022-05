Star Wars Jedi: Survivor, le nouveau jeu signé EA et Respawn

Publié le Lundi 30 mai 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Sur nos gardes

Respawn Entertainment, Electronic Arts et Lucasfilm Games ont dévoilé les premières images de leur futur jeu, Star Wars Jedi: Survivor. Il sortira en 2023, sur PC, Xbox Series et PS5.Le jeu racontera l'histoire de Cal Kestis, le jedi déjà aperçu dans le premier jeu Star Wars du studio. On le retrouvera 5 ans après les faits du premier opus, alors qu'il échappe toujours à l'Empire.Pour rappel, on doit à Respawn Entertainment le moyen Star Wars Jedi Fallen Order, ou le mouaif Apex Legends, le pfff Titanfall 2 et le chouette Titanfall premier du nom.On reste donc sur nos gardes, en espérant que le jeu sera un peu plus fun.