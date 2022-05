The Galactic Junkers : un petit jeu d'action et aventure en bêta

Publié le Lundi 30 mai 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Les charlots dans l'espace

Développé par Evil Twin Artwork et édité par Green Man Gaming Publishing, le jeu The Galactic Junkers est en bêta test, gratuit, sur Steam et ce, dès demain 31 mai. Le jeu sortira le 30 juin sur cette même plateforme, mais sera aussi disponible sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One.Vous allez incarner un capitaine de vaisseau, bien mal barré : votre tête est mise à prix. Les pirates, les chasseurs de prime et même l'Union Galactique veut votre peau.Heureusement, vous avez avec vous votre équipage, loyal et prêt à tout pour vous aider. Malheureusement, ce sont majoritairement des bras cassés.