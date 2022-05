Remote Life : un nouveau shoot sur PC et consoles

Publié le Lundi 30 mai 2022 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Beau ?

Nouveau shoot'em up développé par Next Game Level, Remote Life est désormais disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch, au prix de 17,99 €.Le jeu s'appuie, selon les développeurs, sur des graphismes de qualité, en 3D. Vous allez affronter des monstres impressionnants dans des niveaux rythmés, à l'aide de votre vaisseau. On vous passe le scénario : des aliens débarquent, il faut aller les poutrer avant qu'ils n'envahissent votre planète.Remote Life s'inspire des classiques du genre, sortis dans les années 90 sur SNES, Amiga 500 et Megadrive.