My little Pony: Nouvelle GÃ©nÃ©ration est sorti sur PC et consoles

Publié le Lundi 30 mai 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Aujourd'hui, j'ai aqua-poney

Bien évidemment destiné aux enfants, le jeu My little Pony: Nouvelle Génération est sorti sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Les versions Xbox Series et PS5 seront des mises à jour des versions Xbox One et PS4, à paraître plus tard dans l'année.Joueurs et joueuses vont découvrir le monde d'Equestria. Alors que la fête du festival de la Baie de Port-Poney va débuter, un poney veut tout gâcher. Sunny, Hitch, Izzy, Zipp et Pipp vont alors tout faire pour sauver le festival...Découverte et exploration du monde, capacités spéciales à débloquer (voler, faire du skate...), mais aussi défilé de mode ou mini-jeux multijoueurs sont au menu de ce nouveau jeu.