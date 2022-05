- JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R pour début septembre

Publié le Vendredi 27 mai 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Quand on s'appelle Jojo, on la ramène pas

Bandai Namco a annoncé la sortie du jeu JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R pour le 1er septembre sur PC et le lendemain, soit le 2 septembre, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Une nouvelle bande-annonce présentant quatre nouveaux personnages de la franchise, à savoir Robert E. O. Speedwagon, Mariah, Pet Shop et Diego Brando, a été diffusé pour accompagner cette annonce.Les précommandes du jeu sont d'ores et déjà ouvertes.Pour rappel, il s'agit d'un jeu de combat, au style anime. Le jeu sera disponible en version classique, en version Deluxe Numérique et en version Collector, avec plein de bonus pour ces deux dernières éditions, comme le Season Pass inclus, et avec même une statuette pour la version Collector.Une démo devrait sortir sous peu sur PS4 et PS5.