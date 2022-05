- The House of the Dead: Remake Limidead Edition est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 27 mai 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Doux souvenirs de vos premiers zombies...

Développé par le studio MegaPixel, The House of the Dead: Remake est sorti sur Nintendo Switch, en version Limidead Edition. Déjà disponible depuis quelques semaines en version dématérialisée, le jeu s'offre donc une sortie boîte, avec des petits bonus dedans : le jeu, une boîte exclusive, deux silhouettes de zombie en carton et une planche de stickers.Pour rappel, il s'agit d'un shoot sorti sur borne d'arcade en 1996. Avec des zombies partout.Le jeu est jouable en solo ou à deux.Il devrait sortir sur les autres plateformes plus tard dans l'année.