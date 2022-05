- Mothmen 1966, un visual novel pulp fiction

Publié le Vendredi 27 mai 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

En français

Premier d'une série de visual novel en développement, Mothmen 1966 sortira dans quelques semaines, le 14 juillet pour être précis, sur PC, via Steam, mais aussi sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch.Ambiance Pulp Fiction (le genre, pas le film) pour ce roman visuel dans lequel on va suivre des humains pris au piège face à une invasion de démons, après la pluie de météorites des Léonides en 1966.Le jeu sera vendu 7,99 € à sa sortie.