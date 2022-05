Annonce de Yomawari : Lost In The Dark

Publié le Vendredi 27 mai 2022 à 10:00:00 par Ambre Cogné

J'en ai les chocottes

Nippon Ichi Software annonce la sortie du nouveau volet de leur série de jeux d’horreurs Yomawari. Réveillez-vous maudite dans une sombre forêt et tentez de retrouver vos souvenirs perdus et de briser le sort qui a été lancé sur vous.Pour ce faire, vous devrez apprendre à éviter de croiser le regard des esprits mauvais et vous fier à l’ambiance sonore d’une qualité supérieure à celle de tous les autres opus de la série. Pour la première fois dans Yomawari, vous pourrez également personnaliser l’apparence de votre personnage.Le jeu sortira en automne 2022 sur Playstation 4 et Nintendo Switch.