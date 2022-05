A quoi jouez-vous ce week-end prolongé ?

Publié le Jeudi 26 mai 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Alors on joue ?

A quoi jouez-vous ce week-end de l'Ascension ?

40 jours après être revenu sur Terre, Jésus repart vers les cieux. D'où le mot "Ascension". Et malgré la séparation de l'Eglise et de l'Etat, loi datant de 1905, le jeudi de l'Ascension est toujours un jour férié. Bizarrement, d'ailleurs, même les moins croyants - et les plus laïques - d'entre nous, habitants de France, ne trouvent rien à redire à ce sujet...Bref, voilà un week-end prolongé qui fait du bien, quelles qu'en soient les origines.Ça va vous permettre de prendre un peu de temps pour vous et de vous faire quelques parties de jeux vidéo. Reste à savoir lesquelles.