(TEST) Roccat Syn Buds Core, des intra-auriculaires pour le jeu vidéo

Publié le Mercredi 25 mai 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un fil à l'oreille

Je n'ai jamais caché être plus à l'aise avec des écouteurs intra-auriculaires plutôt qu'avec un gros casque. J'utilise d'ailleurs la grande majorité du temps un casque intra, que ce soit sur mobile ou sur PC portable. Pire : j'utilise un modèle filaire. Je n'ai en effet pas encore trouvé la perle rare en termes d'écouteurs intra Bluetooth qui convienne à mes petites n'oreilles de cht'i n'enfant que je suis.Bref, les intra avec du fil, ça me connait.Je me suis donc désigné volontaire pour tester le modèle Syn Buds Core de chez Roccat.