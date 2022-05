- Conqueror's Blade : nouvelle bande annonce et sortie

Publié le Mercredi 25 mai 2022 à 11:30:00 par Marine Le Pivain

Pour rester dans le thème nordique

Conqueror's Blade: Helheim sera disponible le 9 Juin prochain et on nous l'annonce en beauté avec un nouveau trailer.

Helheim sera le nom de la nouvelle mise à jour de contenu d'ailleurs et celle-ci introduira une toute nouvelle campagne inspirée des légendes nordique et des pillards vikings pour le plus grand plaisir des fans de Vikingdom.

Les Hommes du Nord veulent rebâtir leur empire sur des rivages lointains alors livrez bataille dans la Marche ou en Ungverija et suivez la saga de ces fiers barbares du froid et de la glace.

Initialement, les joueurs auront accès à des unités 3 étoiles mais leur puissance ne fera que se décupler dans la sueur et les larmes du ladder, les guerres de territoires et seuls les plus braves auront peut-être le courage de se frotter au "valhalla" de fin de saison, l'épreuve de force ultime à Reginipolis en fin de saison.