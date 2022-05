- For the King II une suite très attendue

Publié le Mercredi 25 mai 2022 à 10:45:00 par Marine Le Pivain

Le roi fait son retour ou il va juste trier des lentilles ?

Développé par Curve Games et IronOak Games, For the King II est annoncé en tant que séquelle de For the King, qui avait eu un retentissement plutôt positif sur pas mal de plateforme.

Un mélange de stratégie, combat RPG avec des éléments de roguelike était très bien dosé pour une expérience épique et plaisante et dans For the King II on va pouvoir partager cette expérience avec du multijoueur !

Toujours avec son mode solo, For the King II développe enfin un mode multijoueur en ligne jusqu’à 4 joueurs offrant aux hôtes de nouveaux biomes à explorer, de nouvelles merveilles à découvrir à travers Fahrul, de nouveaux items en bref : un séquel qui promet de belles choses autant en plaisir solitaire qu'en plaisir partagé.

Avec un plus grand focus sur les décisions stratégiques, For the King II va vous faire réfléchir attentivement à votre équipement arme et armure sachant que le système exigeant en combat n'est pas parti et a surtout été amélioré et poli pour ce nouvel opus.

Le jeu sera disponible courant 2023 sur PC et on aura bien le temps de vous en reparler avant sa sortie.

Alors choisirez-vous de combat côte à côte avec vos amis, partager vos gains et la jouer en équipe ou serez-vous le premier à les suicider de trois coups de dagues dans le dos en gardant toutes vos trouvailles et richesses ?