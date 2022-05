TOKOYO: The Tower of Perpetuity, un roguelike 2D en pixelart

Publié le Mercredi 25 mai 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

La grande évasion

TOKOYO: The Tower of Perpetuity est un jeu développé par //commentout et édité par Playism, à paraître sur PC et Nintendo Switch le 3 juin prochain.Le jeu raconte l'histoire de 5 héros qui tentent de s'échapper d'une prison spéciale : elle est totalement réaménagée toutes les 24 heures et se présente comme une sorte de grand labyrinthe où de nombreux gardes et systèmes de sécurité sont en place.Présenté comme un roguekike 2D action-plateformes, TOKOYO: The Tower of Perpetuity est déjà disponible en accès anticipé sur Steam