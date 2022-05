Wonder Boy Collection : des compiles pour l'été

Publié le Mardi 24 mai 2022 à 11:35:00 par Marine Le Pivain

What a wonderful BOI

On va être servie cet été avec des jeux à la pelle et des belles collections. Et cette fois ININ Games et Bliss Brain nous apportent la Wonder Boy Collection, avec les 4 titres cultes de la série de 1986 à 1994 : Wonder Boy, Wonder Boy in Monster Land, Wonder Boy in Monster World et Wonder Boy IV.

Tout ce beau monde arrive le 3 juin 2022 sur Switch et PS4 chez les vendeurs boutique et en ligne.

À noter que pour les 35 ans de la saga, il y aura une limited edition-pardon- une offre de Stricly Limited Games qui aura sa version de Woneer Boy collection avec non pas 4 mais 6 jeux cette fois (ajoutant Wander Boy III et Wonder Boy: The Dragon's Trap)