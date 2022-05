You Suck at Parking le prochain jeu de bagnole en multi

Publié le Mardi 24 mai 2022 à 10:35:00 par Marine Le Pivain

Gas, Gas, Gas

Développé pour Xbox, PC, Switch et Playstation par le studio Happy Volcano, You Suck at Parking est un jeu de course dans lequel vous défierez la montre (et les joueurs) en dérapant et vous propulsant pour être le premier à : vous arrêtez. Oui le but c'est quand même de se garer le plus vite possible, de quoi donner des arrêts cardiaques à vos moniteurs d'autoécole, ou de les rendre très fier de vous avoir appris à faire des créneaux dans des pentes.

Du coup, même si le jeu de base était prévu avec un mode solo, le studio à décider d'ajouter un mode multijoueur jusqu’à 8, histoire de vous mettre la misère entre conducteur.

C'est encore mieux pour faire les contrats à l'amiable, non ?