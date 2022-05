Annonce de la Definitive Edition de Samurai Riot

Publié le Mardi 24 mai 2022 à 09:45:00 par Ambre Cogné

Et une surprise pour les joueurs Switch !

Le jeu de Beat’em’up 2D Samurai Riot s’offre bientôt une Definitive Edition sur Steam et l’Epic Store. Mais ce n’est pas tout : après d’incessantes demandes de leur communauté, Wako Factory a décidé de sortir cette nouvelle version sur Switch dès le premier Juin 2022 !Ce joli cadeau vient avec quelques nouveautés, incluant de nouvelles animations à 60 images par seconde, de nouveaux dialogues, une grosse passe d’optimisation, du rééquilibrage sur les combos et de nouveaux décors et ambiances.Retrouvez l’histoire à embranchement en solo ou en coopération, ou massacrez vos amis et votre famille dans des combats joueur-contre-joueur !