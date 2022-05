Halo, la critique de la saison 1

Publié le Lundi 23 mai 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

La colère de Sylvain

Tout au long de la diffusion de la série TV Halo, on a vu Sylvain et Théo gambader dans les bureaux main dans la main, jouer ensemble au jeu vidéo, mais pas seulement, jouer aussi à reconstituer les scènes de la saga, s'écrier des "Je suis le Master Chief !", "Moi aussi je suis le Master Chief !", "Nous sommes tous les deux des frères Master Chief !"...Bref, plus qu'une simple complicité, une véritable osmose les unissait.Jusqu'à la diffusion du dernier épisode de la série...Et depuis, c'est la guerre. La vraie.