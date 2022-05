- Golfie a le droit à son early access

Publié le Lundi 23 mai 2022 à 10:55:00 par Marine Le Pivain

Golfie, Golfie : et vos Birdy ont du génie

Si je vous dis "Roguelike", "construction de deck" et "minigolf" vous êtes censé répondre "Golfie".

Oui oui, des mécaniques de roguelike dans un minigolf, ambitieux mais inventif !

A la détente et la concentration du golf vient s'ajouter la stratégie, surtout pour faire les meilleurs coups. Faites le tour le plus propre pour passer dans le top du tableau des scores, dynamique et coloré le jeu promet de longues heures de run qui ne se répéteront pas grâce à la génération procédurale des parcours, et c'est vrai qu'on peut pas replacer et creuser soi-même dans les greens en vrai…



Le jeu sortira en early access sur Steam, le 26 Mai, alors à vos clubs !