- Blow and Fly une sortie très bientôt

Publié le Lundi 23 mai 2022 à 10:15:00 par Marine Le Pivain

Si vous voulez revivre l'échappée de Némo

Plateformes dynamiques en 2D, Blow and Fly est un jeu ou on incarne un poisson-globe dont l'ancien humain a détruit l'aquarium. Autant dire que c'est la course à l'eau et le peu de liquide restant au sol vous servira pour vous propulser de plateforme en plateforme. Tout ça vous demandera agilité et créativité afin de vous faire votre chemin, rapide et osé ou lent et sécurisé, à vous de traverser les niveaux à votre manière.

Le jeu sortira le 25 Mai 2022 sur Playstation, Xbox et Switch pour 4,99 €.