- Dolmen un trailer de sortie

Publié le Lundi 23 mai 2022 à 11:55:00 par Marine Le Pivain

Non toujours pas de Bretagne en vue dans le thème …

On vous en a fait un test y'a pas si longtemps et ça y est ! Le jeu sort enfin sur Playstation 4/5 Xbox One et Series et enfin sur PC et le jeu sort avec une édition Day One, qui comprennent de nombreux objets pour les joueurs

Action-Rpg à la troisième personne, tout prend place dans un univers de science-fiction horrifique dans lequel l'humanité a colonisé nombre de systèmes solaires. La manipulation génétique et le voyage spatial sont les deux piliers qui auront permis ces exploits et cette adaptation aussi rapide.

Le système Reviam, où se trouve la planète Revion Prime, attire l'attention de Zoan Corp, une société scientifique de mèche avec l'armée. Et les découvertes suggèrent l'existence d'autres dimensions, mais aussi l'existence d'une espèce extraterrestre appelée Vahani, dont les intentions sont assez obscures...