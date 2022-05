- Fractured Online : la bêta fermée à besoin de joueurs !

Publié le Lundi 23 mai 2022 à 11:40:00 par Marine Le Pivain

Quand la toundra est votre seule maison

Une semaine gratuite c'est ce que nous propose, sans compromis, Dynamight Studios pour l'ouverture de sa bêta sur Fractured Online.

Nouveau MMORPG qui sortira cet hiver, Fractured Online nous propose d'explorer le continent d'Aerhen où les humains prédominent malgré les biomes spéciaux qui mettront la survie des joueurs à rude épreuve. Montagnes froides et escarpées, Volcans oppressant et bouillonnant, les climats sont impitoyables et seule la Toundra semble être un lieu plus vivable que les autres. Enfin vivable jusqu’à tomber sur des monstres, Jotunns ou autres élémentaires.

Il faudra s'attendre à des nouvelles mises à jour avant l'hiver mais aussi pour cet été : une nouvelle planète, des évènements endgame. Cet automne ce sera au tour de la race des démons avec l'apparition des religions et d'une extension du système de craft déjà poussé jusqu’à maintenant.

Pour ceux qui voudraient tester la semaine gratuite, le studio propose quand même un moyen de "garder sa progression" en faisant l'acquisition du Pack Fondateur sur leur site, promettant du contenu exclusif ET l'opportunité de reprendre la ou les joueurs se seront arrêtés.