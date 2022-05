La brasserie de Marine

Publié le Lundi 23 mai 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

Combat de boue debout de bon matin

Bon depuis ce matin ça se bagarre dans le tchat de la rédac.

Un petit versus improvisé entre Sylvain et Théo, l'un et l'autre persuader d'avoir raison sur la qualité (médiocre pour l'un, potable pour l'autre) de la fin de la série Halo.

Ne l'ayant pas encore vu, j'ai pas tout de suite compris pourquoi ils parlaient de Cortana -je l'avais pourtant virée de mon pc mais elle reviens toujours cette conne, insupportable- puis à force de les voire se battre, campés sur leur position comme la pire des merdes sur les FPS tactiques, bah ça a donné des idées et en vrai, ça fait passer la journée plus vite.

Vraiment c'est de pire en pire, surtout que ça à l'air de continuer alors que j'écris ces lignes... aie aie aie...

Enfin si Sylvain a bien un Bac +5 en Halo, Star Wars, DC et Marvel, on a quand même eu le droit à une petite critique de sa part sur la série Halo. En tout cas il a lui-même proposé à Cedric, je pose ça là... (et il a tenu parole)

Du coup au lieu de brasser pour vous ce soir, ils se sont chargé tout seul de l'animation du jour, alors prennez votre pied, des popcorns, une bonne bière parceque le débat est poillant...

Mais en vérité je me demandais si c'était pas ça le but d'une adaptation, prendre des libertés par rapport à l'oeuvre originale, ou essayer grâce à un nouveau média de raconter quelque chose de différent, et pourquoi pas avoir un oeil nouveau sur une licence ! Mais bon, apparemment c'est la fin qui pose problème... et je vous raconte pas la réaction qu'ils avaient au visionnage du trailer de "She-Hulk" ...