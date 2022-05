Tchia, un jeu d’aventure tropical, nous dévoile du gameplay !

Publié le Mardi 24 mai 2022 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Prenez vos palmes et votre tuba

Le studio indépendant Awaceb et Kepler Interactive ont dévoilé une nouvelle mini-vidéo de gameplay présentant l’exploration aquatique de leur prochain jeu d’aventure bac à sable, Tchia.Dans cette vidéo, on ressent toute l’affection qu’à l’équipe pour la Nouvelle Calédonie qui sert d’inspiration au jeu. Vous pourrez explorer les eaux bleues cristallines mais aussi les profondeurs de l’océan entourant ce magnifique archipel. Les graphismes sont chaleureux et ça donne bien envie de se promener un peu à la rencontre de la faune et la flore.En plus vous pouvez même jouer du Ukulele. Que demander de plus ?Bref, l’adorable Tchia est prévu pour début 2023 sur PS4, PS5 et l’Epic Games Store.