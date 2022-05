Hot Wheels Unleashed annonce un nouveau DLC

Publié le Mardi 24 mai 2022 à 10:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Les cartoons se joignent à la fête

Un nouveau DLC va débarquer le 14 juillet 2022 dans Hot Wheels Unleashed, annoncé par Mattel et Milestone le pack Hot Wheels - Looney Tunes va apporter au jeu un pack cartoons après les packs comics.Le DLC comporte du lourd, premièrement un nouvel environnement : le Parc d’aventure Looney Tunes, qui est divisé en 4 zones, dont le fameux désert de Vil Coyote. Avec ceci nous aurons le droit à 5 nouveaux véhicules, un module de construction de circuit, des objets de personnalisation pour le sous-sol et le profil du joueur, .Ceux qui possèdent le Hot Wheels Pass Vol. 3 n'ont plus qu'à attendre mais pas de panique, il peut aussi être acheté séparément.