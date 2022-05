Lost Epic, un Souls-like 2D annoncé pour le 28 juillet

Publié le Mardi 24 mai 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Allons taquiner le goujon

Jeu d’action en side-scrolling et 2D, se réclamant des Dark Souls, Lost Epic est disponible depuis quelques mois en accès anticipé sur Steam . Le jeu, signé Team Earth Wars, sortira le 28 juillet en version finale, sur PC mais aussi sur PS4 (compatible PS5).Dans le jeu, vous allez parcourir 6 mondes et combattre autant de Dieux. Mais avant d'arriver à eux, il faudra défaire leurs armées.Au fil de l'expérience glanée, vous pourrez améliorer votre personnage, développer des combos d'attaque, mais aussi récupérer des pouvoirs magiques...Ah. Et y'a un putain de jeu de pêche inclus. Si, si.