Krut The Mystic Wings atterissage en Juin

Publié le Mardi 24 mai 2022 à 10:45:00 par Marine Le Pivain

Le KFC du coin à laisser s'échapper un bestiau

Indi Live Expo a révélé Krut: The Mythic Wings, un side-scrolling et Hack n' Slash basé sur les mythes du sud-est de l'Asie.

Guidé une courageuse guerrière Krut, Vera, à travers une noble quête pour libérer son peuple à la merci du seigneur de guerre Zulla. Combattez des bêtes effrayantes en fendant les airs de vos attaques, augmentez vos habiletés de combat ou votre manière de vous défendre et emparez-vous des pouvoirs de 6 gardiens pour restaurer les dons des Ailes d'Argent.



Le jeu sera disponible à partir du 12 Juin 2022 sur PC (Mac et Windows), PS4 et 5, Switch et enfin sur Xbox One et Series.