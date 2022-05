World Turtles : construisez votre colonie en Aout

Publié le Mardi 24 mai 2022 à 11:15:00 par Marine Le Pivain

Est-ce que je vous ai déjà parlé des annales du Disque-Monde ?

Avis à ceux qui étaient en manque de gestion et simulation : World Turtles sera dispo sur PC en Aout prochain sur Steam et vous permettra de construire et gérer votre propre colonie sur le dos d'une tortue géante dans l'espace.

Outre les éléments que l'on retrouve dans les jeux de gestion de colonies, on notera l'impact de la Tortue-Monde sur ce qu'il se passe sur son dos en fonction de sa position dans l'espace et ça c'est cool, parce que faut bien la traiter cette petite tortue, élément tout aussi important que votre colonie.