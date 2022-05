(TEST) Best Month Ever! (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch)

Publié le Mardi 24 mai 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Larmes fatales

La sortie de Best Month Ever! a lancé un grand débat à la rédaction, avec une question en fil conducteur : Qu'est-ce que tu ferais s'il ne te restait qu'un jour à vivre ?Moi, direct, j'ai répondu que je picolerais comme un malade en m'offrant quelques bonnes bouteilles, millésimées et que je me ferais les meilleurs restos. Après un temps de réflexion, j'ai rajouté "et j'irais aux putes". Oui, bon, j'ai quand même une réputation à tenir."Oui, mais, si tu avais un enfant de 8 ans qui t'accompagnait ?"Effectivement. La question n'est alors plus la même. J'ai réfléchi (pas si longtemps que ça) et j'ai répondu : "Bah, pareil".