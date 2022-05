La brasserie de Marine

Publié le Mardi 24 mai 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

Nouvel arrivage BIO ?

Bon, je mets ça maintenant comme ça j'aurai pas à le faire le jour du vrai départ.

Yup le Farm Tycoon m'a donné des envies de plante verte et je me suis dit "Quitte à faire pousser des trucs, pourquoi pas en faire profiter Cédric !"

Alors maintenant j'essaye de faire pousser des stagiaires. Comme ça il en aura des tous frais quand il en aura besoin, et puis ça pousse bien en été, même si au fond, je suis sûr qu'il aurait préféré que je lui fasse d'autres types de plantations.

Du coup peut être que j'irai moder Stardew Valley pour y faire pousser des êtres humains...

Tout ça pour dire que dans pas longtemps "j'me tire" alors ne me demandez pas pourquoi je suis partie sans motif, parce qu'en vrai y'en a un : laisser quelqu'un d'autre souffrir et me ressourcer dans ses larmes et son sel... Quoi qu'en vrai la conv de rédac m'a bien repue en larmes ces dernier temps... Bah quoi, les plantes ça a bien besoin d'eau, non ? Laissez-moi chlorophyller dans mon coin.



Et tant pis pour l'eau, sortez moi une Kwak...